بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة، تاريخ مشاركات وادي دجلة في الدوري الممتاز

دوري المحترفين، تأهل فريق وادي دجلة رسميا إلي الدوري الممتاز، بعد تعادله مع فريق المنصورة سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى.

وحسم وادي دجلة تأهله رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد وصوله للنقطة 75، وقبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويعود دجلة للدوري الممتاز بعد 4 مواسم من هبوطه في موسم 2020- 2021.

تاريخ مشاركات وادي دجلة في الدوري الممتاز

تاهل وادي دجلة إلي الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2010 بعد تصدره لمجموعة القاهرة والقناة حينها برصيد 63 نقطة.

موسم 2010ـ 2011 أحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 وخسر 15 وأحرز39 هدف وعليه 49.

موسم 2011 -2012، أحتل دجلة المركز العاشر برصيد 19 نقطة حيث فاز في 4 مباراة وتعادل في 7 وخسر 3، أحرز 17 هدف وعليه 15 هدف.

موسم 2012- 2013 الغى الدوري وكان وادي دجلة في المجموعة الأولى في المركز 7 برصيد 12 نقطة.

موسم 2013- 2014 وادي دجلة كان في المجموعة الثانية في الدوري الممتاز حيث أحتل المركز الـ6 برصيد 24 نقطة وفاز في 6 وتعادل 6 وخسر 8، أحرز 26 هدف وعليه 24 هدف.

موسم 2014- 2015 وادي دجلة أحتل المركز الـ5 في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 15 وخسر 6 وأحرز 46 هدف وعليه 36.

موسم 2015- 2016 وادي دجلة أحتل المركز الخامس برصيد 54 نقطة،فاز في 14 مباراة وتعادل في 12وخسر في 8 واحرز 38 هدف وتلقي31 هدف.

موسم 2016- 2017 وادي دجلة أحتل المركز الـ12 في جدول الدوري حيث فاز في 9 وتعادل في 11 وخسر في 14 وسجل 35 هدف واستقبل 38 هدف.

موسم 2017- 2018 أحتل وادي دجلة المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة حيث فاز في 8 وتعادل في 10 مباريات وخسر 10، احرز 31 هدف واستقبل46 هدف.

موسم 2018- 2019 وادي دجلة أحتل المركز الـ 10 برصيد 40 نقطة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 14 مباراة، احرز41 هدف واهتزت شباكة بـ 47 هدف.

موسم 2019- 2020 وادي دجلة أحتل المركز الـ15 في جدول الدوري حيث فاز في 8 وتعادل في 11 مباراة وخسر في 15 مباراة، وسجل 32 هدف واستقبل 43 هدف.

موسم 2020- 2021 وادي دجلة في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة حيث فاز في 5 وتعادل في 15 مباراة وخسر في 14 مباراة، وسجل لاعبيه 31 هدف وواستقبلت شباكة 40.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.