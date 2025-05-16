أكثر من 5 أضعاف، الأهلي يتفوق علي البنك في القيمة التسويقية قبل مواجهة الغد بالدوري

يستعد الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراءk لمواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة القيمة التسويقية لفريق الأهلي والبنك قبل مواجهة الغد.

القيمة التسويقية لـ الأهلي والبنك

وقبل مواجهة الغد تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلى نحو 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للفريق البنك الاهلى نحو 6.73 ملايين يورو.

ويختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي غدا السبت فى الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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