الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل سيدات الأهلي لمواجهة مسار في كأس مصر

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

أعلن ديميتري لوبوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مسار، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

تشكيل الأهلي أمام مسار 


من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة والنصف من عصر اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من مواجهة الفريقين في ختام الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على فريق المعادي واليخت بنتيجة تسعة أهداف دون رد في ربع نهائي المسابقة.

ويتأهل الفائز من المباراة إلى الدور النهائي بالكأس على أن يواجه الفائز من مباراة وادي دجلة وزد، وذلك ضمن منافسات المسابقة التي يشارك بها الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.
وكان الأهلي قد أنهى بطولة الدوري في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، جمعها من الفوز في 21 مباراة، والتعادل في ثلاث مناسبات، وتعرض لهزيمة واحدة أمام مسار، وسجل طوال المسابقة 109 هدفًا فيما تلقت شباكه ثمانية أهداف.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كأس مصر مسار

مواد متعلقة

النحاس يستقر على مهاجم الاهلي لحصار البنك غدا

التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

الفلسطينيون والقمة العربية!

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

أول تعليق من إكرامي على قرارات لجنة التظلمات

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع تكبيرات العيد في المنام وعلاقته بزوال الهموم

هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

المزيد
الجريدة الرسمية