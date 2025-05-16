تشكيل سيدات الأهلي لمواجهة مسار في كأس مصر

أعلن ديميتري لوبوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مسار، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

تشكيل الأهلي أمام مسار



من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة والنصف من عصر اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من مواجهة الفريقين في ختام الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على فريق المعادي واليخت بنتيجة تسعة أهداف دون رد في ربع نهائي المسابقة.

ويتأهل الفائز من المباراة إلى الدور النهائي بالكأس على أن يواجه الفائز من مباراة وادي دجلة وزد، وذلك ضمن منافسات المسابقة التي يشارك بها الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الأهلي قد أنهى بطولة الدوري في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، جمعها من الفوز في 21 مباراة، والتعادل في ثلاث مناسبات، وتعرض لهزيمة واحدة أمام مسار، وسجل طوال المسابقة 109 هدفًا فيما تلقت شباكه ثمانية أهداف.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

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