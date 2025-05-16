قوات الاحتلال تقتحم عددا من المناطق بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وشنت القوات الإسرائيلية فجر أمس الخميس حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

اقتحام مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل

واحتجزت القوات الإسرائيلية، أكثر من 70 مواطنا خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها ونكلت بعدد منهم.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت منازل مواطنين واحتجزت عددا كبيرا منهم، كما اعتدت على مدير العلاقات العامة بنادي الأسير أمجد النجار وعلى زوجته وأبنائه، ما أدى إلى إصابة زوجته بكسور في يدها، كما حطمت أثاث المنزل.

القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة شبان من مدينة نابلس

واعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة شبان من مدينة نابلس، وبلاطة البلد شرقا عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وقصفت القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، منزلا في بلدة طمون واقتحمت مدينة طوباس.

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