مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، عن مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقبل وقت شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم غارات إسرائيلية على منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة، مما أدي لوقوع عدد من المصابين، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قرر إنشاء لواء مدرعات ولواء مشاة جديدين.

يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قيادة الاحتلال السياسية وافقت على المضي قدما في المرحلة الثانية من الحرب على غزة.

جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته العسكرية في غزة

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم تعبئة الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا للمرحلة الثانية من الحرب وستعمل القوات في أماكن لم تعمل فيها من قبل.

وهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة والسيطرة على مناطق جديدة في القطاع وذلك بزعم الضغط على حركة حماس للقبول بصفقة الرهائن التي تريدها إسرائيل.

وفضل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب في قطاع غزة عن إعادة الأسرى الإسرائيليين، حيث لم يوافق على مقترحات الوسطاء بوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.

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