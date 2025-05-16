رئيس الوزراء الفلسطيني: المخيمات تذكر الاحتلال بعودة المواطنين إلى منازلهم

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الشعب الفلسطيني الآن في حالة مواجهة مع الجانب الإسرائيلي على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي والاقتصادي أيضا.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية»: إن “خطواتنا ستستمر في ملف الإصلاح وذلك بدعم من الأشقاء، والاحتلال لا يريد رؤية المخيمات لأنها تذكره بأن أهلها سيعودون يوما إلى منازلهم".

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على عمليات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يركز على إلغاء وجود الشعب الفلسطيني في أي مكان من البلاد لكن شعبنا قادر وصامد أمام ذلك”.

72 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد 72 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

وفي سياق آخر أعلنت وكالة الأونروا، الثلاثاء الماضي، أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود الصارمة على المساعدات.

وشددت الأونروا، على ضرورة رفع الحصار عن غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

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