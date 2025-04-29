توريد البشرة من علامات الجمال المميزة التى تعنى عن استخدام مستحضرات التجميل وتزيد من جمال صاحبتها وجاذبيتهن.

وتوريد البشرة يكون طبيعي إذا كانت التغذية سليمة والنوم منتظم وشرب الماء الكافى بجانب الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة.

قناع الشوفان لبشرة موردة وصافية

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الشوفان والعسل لبشرة موردة وصافية.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي (لبن زبادي بدون نكهات)

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان المطحون

رشة خفيفة من ماء الورد

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي الزبادي مع العسل جيدًا حتى يتجانسا.

أضيفي عصير الليمون والشوفان المطحون إلى الخليط وحرّكي حتى تحصلي على قوام متماسك.

أخيرًا، أضيفي رشة ماء الورد وامزجي الخليط جيدًا.

نظّفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر قبل وضع القناع.

وزّعي القناع على وجهك بلطف باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع.

اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لغلق المسام.

جففي وجهك برفق وضعي كريم مرطب خفيف.

هذا القناع يرطّب البشرة ويهدئ الالتهابات، ويفتح لون البشرة ويغذيها بعمق، ويساهم في تفتيح التصبغات ومنح البشرة إشراقة طبيعية.

كما يقشر البشرة بلطف ويزيل الشوائب، ةينعش البشرة ويعطيها لمسة وردية طبيعية.

قناع الشوفان لبشرة موردة وصافية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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