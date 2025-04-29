الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع الشوفان والعسل لبشرة موردة وصافية

توريد البشرة، فيتو
توريد البشرة، فيتو

توريد البشرة من علامات الجمال المميزة التى تعنى عن استخدام مستحضرات التجميل وتزيد من جمال صاحبتها وجاذبيتهن.

وتوريد البشرة يكون طبيعي إذا كانت التغذية سليمة والنوم منتظم وشرب الماء الكافى بجانب الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة.

قناع الشوفان لبشرة موردة وصافية 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الشوفان والعسل لبشرة موردة وصافية.

المكونات:-

 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي (لبن زبادي بدون نكهات)

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان المطحون

رشة خفيفة من ماء الورد

طريقة التحضير:

  • في وعاء نظيف، اخلطي الزبادي مع العسل جيدًا حتى يتجانسا.
  • أضيفي عصير الليمون والشوفان المطحون إلى الخليط وحرّكي حتى تحصلي على قوام متماسك.
  • أخيرًا، أضيفي رشة ماء الورد وامزجي الخليط جيدًا.
  • نظّفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر قبل وضع القناع.
  • وزّعي القناع على وجهك بلطف باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع.
  • اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لغلق المسام.
  • جففي وجهك برفق وضعي كريم مرطب خفيف.
  • هذا القناع يرطّب البشرة ويهدئ الالتهابات، ويفتح لون البشرة ويغذيها بعمق، ويساهم في تفتيح التصبغات ومنح البشرة إشراقة طبيعية.
  • كما يقشر البشرة بلطف ويزيل الشوائب، ةينعش البشرة ويعطيها لمسة وردية طبيعية.
قناع الشوفان لبشرة موردة وصافية 
قناع الشوفان لبشرة موردة وصافية 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

10 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة صحية ونضرة

txt

فوائد اللوز للنساء، استخدميه لجمال بشرتك وشعرك

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البشرة توريد البشرة قناع الشوفان قناع الشوفان لبشرة موردة وصافية العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع التوت البري لبشرة مشرقة وأكثر شبابا وحيوية

قناع البيض لشد البشرة ومقاومة التجاعيد

قناع طبيعي يخلصك من النمش

قناع طبيعي من مطبخك لتقشير البشرة وإعادة نضارتها

ads

الأكثر قراءة

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد وشاية حمو بيكا به، العقوبة المتوقعة على رضا البحراوي بعد إحالته للتحقيق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

أخبار مصر: انهيار منزل بأسيوط، تفاصيل ما حدث في إسبانيا وسر تدخل دولة عربية، انقلاب جذري بالطقس، المحامون يصعدون ضد الحكومة

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون 25 جنيهًا وارتفاع الباذنجان الأبيض

ماذا حدث في إسبانيا؟، مشاهد ترصد حجم الكارثة بعد ساعات من انقطاع الكهرباء

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية