قناع طبيعي يخلصك من بقع البشرة ويعيد جمالها

البقع بالبشرة من الإصابات المزعجة التى تؤثر على مظهر وجمال البشرة ما يؤثر على صاحبتها، وهو أمر يزعج الفتيات كثيرا.

وتحرص الفتيات على التخلص من البقع بالبشرة لإعادة جمالها، وهو ما لا يتحقق بدون العناية الجيدة بالبشرة خاصة تطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي يخلصك من البقع بالبشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من البقع بالبشرة ويعيد جمالها.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

امزجي العسل مع عصير الليمون جيدًا.

طبقي الخليط على وجهك، مع التركيز على المناطق التي تحتوي على بقع داكنة.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

يفضل استخدام هذا القناع في المساء لتجنب تعرض البشرة للشمس بعد وضع الليمون.

استخدمي كريم واقي شمس يوميًا للحفاظ على النتائج ومنع ظهور بقع جديدة.

كرري القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل نتيجة.

قناع طبيعي يخلصك من البقع بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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