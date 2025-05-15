كأس الكؤوس الإفريقية، يد الأهلي يفوز على ريد ستار 39 /18

فاز الفريق الأول لكرة اليد (رجال) بالنادي الأهلي على ريد ستار الإيفواري، في المباراة التي أُقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

فرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 18-4، وواصل تفوقه خلال الشوط الثاني بفضل التصويبات القوية والدفاع المنظم، ونجح في إنهاء المباراة بنتيجة 39-18.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة لبعض العناصر التي شاركت في نهائي السوبر الإفريقي أمام الترجي، وتجهيز باقي اللاعبين من خلال حصولهم على فترات زمنية كبيرة خلال مباراة اليوم.

ويتواجد فريق رجال اليد في المجموعة الثانية التي تضم الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، والجيش الملكي المغربي.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد توج الثلاثاء الماضي ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 24-15.

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