أثناء لقاء أردوغان وزيلينسكي، مشاهد توثق هزة أرضية بقوة 5.8 درجة في أنقرة

تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، مشاهد توثق حدوث هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في العاصمة أنقرة، حيث كان يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

🚨⚡️ اللقطات الأولى من أنقرة، حيث وقع قبل دقائق زلزال بقوة 5.8 درجة.



زيلينسكي وأردوغان كانا يجريان محادثات هناك. pic.twitter.com/3o5xC3re6o — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) May 15, 2025

ومن المقرر أن تستضيف إسطنبول مفاوضات روسية أوكرانية من أجل نزع فتيل الأزمة ووقف أتون الحرب التي اشتعلت منذ أكثر من 3 سنوات.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، إن فريق التفاوض الأوكراني سيكون في إسطنبول يوم الجمعة.

زيلينسكي: فريق التفاوض الأوكراني سيصل إسطنبول غدا الجمعة

وأضاف زيلينسكي: "مجموعتنا التي سأرسلها إلى إسطنبول ستكون هناك غدا".

وكان من المتوقع إجراء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا اليوم الخميس في نفس المكان كما في عام 2022، حيث وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول في وقت سابق، إلا أن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا لم تبدأ لعدم وصول الوفد الأوكراني.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مصدر روسي قوله: موعد انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول غير معروف وقد يؤجل إلى غد الجمعة.

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