زيلينسكي يكشف موعد وصول فريق التفاوض الأوكراني إلى إسطنبول

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، إن فريق التفاوض الأوكراني سيكون في إسطنبول يوم الجمعة.

زيلينسكي: فريق التفاوض الأوكراني سيصل إسطنبول غدا الجمعة





وأضاف زيلينسكي: "مجموعتنا التي سأرسلها إلى إسطنبول ستكون هناك غدا".



وكان من المتوقع إجراء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا اليوم الخميس في نفس المكان كما في عام 2022، حيث وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول في وقت سابق، إلا أن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا لم تبدأ لعدم وصول الوفد الأوكراني.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مصدر روسي قوله: موعد انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول غير معروف وقد يؤجل إلى غد الجمعة.

تاس: موعد انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول غير معروف



وفي السياق ذاته، هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا إذا لم يتوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

زيلينسكي يهدد بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا

ويعقد وفدا روسيا وأوكرانيا مفاوضات في إسطنبول بتركيا، من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي استمرت لأكثر من 3 سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها لإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا في إسطنبول.

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