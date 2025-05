رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء الختامي للبرنامج التدريبي الخاص بريادة الأعمال

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والسفيرة أنجيلينا إويخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبى بمصر، اليوم الخميس، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٥، اللقاء الختامي للبرنامج التدريبي الخاص بريادة الأعمال في مجال المياه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي youth in water: shaping the future (EU for water ln Egypt aqua dialogues).

وذلك بحضور الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور وليد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل المغلانى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحميد الزهيرى الأستاذ بجامعة القاهرة والمنسق الوطني لمشروع Prima، والدكتور وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتورة دينا الجيار مدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، وعدد من سفراء وقناصل الدول بالإتحاد الأوروبى، ولفيف من الباحثين في مجال المياه والطلاب.

وفي كلمته رحب الدكتور قنصوه، بالسفيرة أنجيلينا أويخرست والوفد المرافق لها في رحاب جامعة الإسكندرية، متوجها بالشكر للاتحاد الأوروبي على الدعم والتعاون اللامحدود مع جامعة الإسكندرية من خلال مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية.

وأكد أن هذا المشروع أصبح صرحًا علميًا متميزًا يقوم بإجراء أبحاث علمية مع مختلف الشركاء في مجال المياه، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر العلمية وعقد شراكات مع الجهات المتخصصة في مجال المياه.

وأكد قنصوة أن لقاء اليوم يلقى بالمسئولية على شباب الباحثين والمتخصصين والخبراء بمركز تميز المياة بجامعة الإسكندرية، لإيجاد حلول ابتكارية لمشكلات الفقر المائي وتنويع مصادر المياه وتأمين نصيب الفرد من المياه في المستقبل فى ظل التحديات الكبري التي تواجهها الدولة المصرية.

كما طالب قنصوه المختصين بضرورة الاستثمار في الأفكار، والابتكار، وإحتواء طاقـات الشباب في مصر، لافتا أن جامعة الاسكندرية تؤمن إيمانًا راسخًا بإطلاق المبادرات الشبابية بغية تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، ودعم ريادة الأعمال، وحاضنات الابتكار، وتشجيع الافكار الابداعية للباحثين، وأكد أن الجامعة لم تكن لتنفصل عن محيطها الجغرافى فهى تتبنى استراتيجية طموحة للتعاون مع قطاع الصناعة وتسخير كافة البحوث العلمية لخدمة الصناعة، ومن هذا المنطلق أنشأت جامعة الإسكندرية ال Technology park لربط مخرجات البحوث العلمية بالصناعة وجعلها بحوث تطبيقة تخدم قطاع الصناعة، بالإضافة لإنشاء شركات ناشئة لدعم الأفكار الرائدة لشباب الباحثين، وخلق جيل من الشباب ليكونوا قادة من خلال أفكارهم الإبداعية لحل المشكلات التي تواجه مجتمعهم، وفي ختام أكد د.قنصوة على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الاسكندرية من خلال المشاريع والبرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبى بمصر.

فيما قدمت السفيرة أنجيلينا إويخهورست الشكر لإدارة جامعة الاسكندرية لاستضافة النسخة الخامسة من حوارات المياه بين الإتحاد الأوروبي ومصر، مؤكدة أنها تشعر بالفخر لتواجدها في رحاب جامعة الاسكندرية باعتبارها "منارة المعرفة والابتكار" وتعد من أكبر الجامعات بالشرق الأوسط وتحتل مكانة مرموقة بين كبرى الجامعات.

ولفتت إويخهورست أن مصر مثل العديد من دول العالم تواجه تحديات مائية كبرى، وأكدت أن ندرة المياه لا تزال أحد أهم التحديات التى تواجهها مصر، وأن تغير المناخ والنمو السكاني السريع والتوسع العمراني يزيد من تعقيد هذه التحديات، ومن هنا أكدت على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب المصري الذي يتسم بالإبداع والإبتكار لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات ومشكلات المياه، مشيرة أن الإتحاد الأوروبي يهتم بدعم أمن مصر المائي من خلال مبادرات مثل "حوارات المياه – أكوا" التي نشهدها اليوم.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف بفخر إلى جانب مصر كشريك مخلص، وداعم قوي لحلول المياه المستدامة والمبتكرة، حيث تساعد هذه المبادرة الطلاب والشباب على إطلاق مشاريع حقيقية تسهم في حل التحديات المختلفة.

وقدم الدكتور وليد حقيقي نبذة عن تحديات الموارد المائية وندرة المياه والتغيرات المناخية التى تؤثر على جميع دول العالم ومن ضمنها مصر، والتعاون فى مجال المياه بين الاتحاد الأوروبى ووزارة الموارد المائية والري، وتحدث عن أسبوع القاهرة للمياه الذ ي يقام سنويا ويجمع خبراء المياه علي المستوي الدولي ويركز علي المنطقة العربية والقارة الإفريقية، لافتا أن أسبوع القاهرة للمياه يتيح الفرصة للباحثين من الشباب للتواصل المباشر مع رجال الصناعة وعرض أفكارهم البحثية.

وقدم الدكتور عبد الحميد الزهيري نبذة عن مشروع Prima موضحًا أنه مشروع يضم 20 دولة، منهم 12 دولة من الإتحاد الاوروبي و8 دول من حوض البحر المتوسط، لافتًا أن المشروع يقدم التمويل اللازم للمشروعات التنافسية في مجالات المياه والغذاء والزراعة والطاقة، وأكد أن صندوق المشروع يحتوي علي ميزانية تصل إلى 700 مليون يورو لتمويل تلك المشروعات، ودعا شباب الباحثين للتقديم بأفكارهم حيث سيتم غلق باب التقديم في يوليو 2025.

شهد اللقاء حوارا مفتوحًا وجلسة نقاشية، حيث أُتيحت الفرصة لشباب الباحثين لطرح الأسئلة وعرض أفكارهم البحثية وكيفية الحصول علي دعم وتمويل لتلك الأفكار.ِ

