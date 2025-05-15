صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": إن دونالد ترامب أعلن عن الصفقات التي أبرمها مع دول الخليج قبل جولته بالمنطقة- وفقا للنظرية "الترامبية –نظرية الصفقات".

صفقات ترامب المالية في دول الخليج

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "إشاعة ولا" الذي تقدمه الإعلامية حياة عبدون بالقناة "الثانية": "عندما وصل ترامب إلى المنطقة هناك مجموعة من النتائج التي لا يجب أن نغفل أهميتها، الصفقة التي جرت هي مالية وليست صفقة اقتصادية، الصفقة الاقتصادية تعني أن هناك ندية في العلاقة بين البلدين، باستثناء مشروع وحيد وهو توطين الذكاء الاصطناعي وهذا سيأخذ وقتًا".

مغريات ترامب عبر دول الخليج وسرقة سوريا

وتابع: "ترامب جاء إلى المنطقة وسيقسم على عواصم الـ 3 دول الخليجية مجموعة من المغريات، منها إعلانه من الرياض رفع العقوبات عن سوريا ودعوة الرئيس السوري إلى الدخول في اتفاقية أبراهام، والحوار الذي جرى وكان طرفا فيه أحمد الشرع كان مهما بالنسبة للرياض التي كان لها موقف مضاد لبشار الأسد وداعم للمعارضة طوال السنوات الماضية فكانت تريد القول إنها تعيد سوريا إلى طبيعتها وإلى الحضن العربي بعيدًا عن فكرة الاختطاف الإيراني والروسي".

ترامب وهيمنة أمريكا على منطقة الشرق الأوسط

وأكد كامل أن زيارة ترامب إلى الخليج وتمددها إلى سوريا محاولة من الإدارة الأمريكية إثبات أن قفول الإمبراطورية الأمريكية لن يكون في هذا الوقت، ترامب لم يحقق المكاسب المالية كما تصور البعض ولم يكن ذلك هدفه الرئيس، ولكن كان الهدف الرئيسي هو إعادة التموضع الأمريكي مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على هيمنة أمريكا في منطقة الشرق الأوسط، وأخذ جزء مهم جدًا من روسيا ألا وهو الشأن الروسي، حيث حصل على سوريا كهدية ويحاول اهدائها، ويعمل على حجب الإطلالات الخليجية تجاه الصين وروسيا ".

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