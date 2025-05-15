الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة العديسة جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة العديسة جنوب البلاد.

 

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالب الشهر الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك: إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

 

سحب سلاح حزب الله

وفي وقت سابق، قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون: إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأكد الرئيس اللبناني، أن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

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بلدة العديسة دولة الإحتلال لبنان حزب الله نتنياهو إسرائيل

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