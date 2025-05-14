الأربعاء 14 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يعلن رسميا رحيل مونزو مدرب فريق رجال الطائرة

الأهلي يعلن رسميا
الأهلي يعلن رسميا رحيل مونزو مدرب فريق رجال الطائرة، فيتو

أعلن النادي الأهلي رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توجيه الشكر للإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة رجال بالنادي بعد رحلة استمرت لمدة عامين رفقة القلعة الحمراء. 

ونشر حساب الأهلي صورة للمدرب الإسباني وعلقت عليها: "الأهلي يوجه الشكر إلى المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال "فيرناندو مونزو“ ويثمن جهوده التي بذلها مع الفريق”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وواصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وسجل أشرف بن شرقي هدف فوز الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19 بعد تمريرة من إمام عاشور.

 

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

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