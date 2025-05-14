الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

ليلة الصواريخ، سرايا القدس تنشر مشاهد من قصف عدة مناطق بالعمق الإسرائيلي (فيديو)

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

نشرت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء اليوم، مشاهد من قصف أسدود وعسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

سرايا القدس تستهدف مناطق أسدود وعسقلان وسديروت

وكانت سرايا القدس، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أنها استهدفت، مناطق أسدود وعسقلان وسديروت ومستوطنات محيط قطاع غزة برشقة صاروخية.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 3 صواريخ انطلقت من غزة صوب المنطقة المحيطة بالقطاع، وأضاف أن سلاح الجو اعترض اثنين منهما، فيما سقط الثالث في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.

جيش الاحتلال يطلق صفارات الإنذار فى مستوطنات غلاف غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن قبل قليل إطلاق صفارات الإنذار من الهجمات في المستوطنات المحيطة بـ قطاع غزة.

 

فى سياق متصل، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في غزة، تمهيدا لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

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