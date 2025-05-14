الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية السعودي: اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء: اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن وتدفق المساعدات الإنسانية.

وقف الحرب في غزة 

وأضاف فيصل بن فرحان: “نأمل حصول تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وزيارة ترامب عبرت عن عمق الشراكة الاستراتيجية والسعي للعمل الجاد لإيجاد حلول للأزمات”.

وفي السياق ذاته قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية الأمريكية: "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية".

كلمة ولي العهد السعودي 

وأضاف ولي العهد السعودي: “حريصون على استمرار التعاون والتنسيق مع أمريكا من أجل استقرار المنطقة”.

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ولي العهد السعودي: نسعى لوقف التصعيد بالمنطقة وإنهاء الحرب في غزة

وتابع:  “لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله، وبإمكان الرئيس ورئيس الوزراء بناء دولة مستقرة تعيش بسلام”.  

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وزير الخارجية السعودي غزة القمة الخليجية الأمريكية

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