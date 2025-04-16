أسير إسرائيلي لدى سرايا القدس: أين وعود ترامب لتحريرنا؟ ودمي في رقبة نتنياهو

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة مصورة من جندي الاحتلال الإسرائيلي الأسير بارون بارسلافسكي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

"سرايا القدس" تبث رسالة من الأسير الإسرائيلي بارون بارسلافسكي

وأشار بارسلافسكي إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها في الأسر بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة والقصف المستمر، قائلا: "أنا محتجز في غزة منذ سنة ونصف، سنة ونصف من الجحيم وألم لا ينتهي ويتجدد كل يوم، سنة ونصف من نقص الطعام والشراب والأمراض الصعبة، كل يوم أنا أتألم لا أدري ماذا أفعل في حياتي وضعي الصحي صعب جدا ولا يمكن تصوره وكذلك وضعي الجسدي".

وتابع متسائلا: "إلى أين تريدون أن تصلوا؟ ماذا ستفعلون بنا؟ أين خطواتكم القادمة؟ ماذا ستفعلون إلى أين ستصلون وماذا سيحصل غدا؟ كل يوم من اليمين واليسار ومن الأعلى والأسفل قنابل لا تتوقف ولا تنتهي. القنبلة القادمة ستسقط على رأسي ودمي في رقبتك رئيس الوزراء نتنياهو".

وأضاف موجها حديثه لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: "أنا أعطيتك صوتي في الانتخابات الأخيرة، أعطيتك صوتي ليس لتتركني أموت هنا، قطاع غزة نفسه الذي لم تتوقفوا عن قصفه وإغلاقه بدون طعام أو ماء ونحن الأسرى الإسرائيليين موجودون هنا، نعاني بشكل يومي. لماذا هذا التخلي عنا؟ لماذا أترك لأموت أنا وبقية الأسرى الآخرين؟".

وتحدث بارسلافسكي عن المحاولات الأخيرة لعقد صفقة وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، قائلا: "تريدون أن تنفذوا صفقة لتفرجوا عن أسير، عن شخص واحد أمريكي عيدان ألكسندر. من هو؟ هل هو ملك إسرائيل؟ هل هو أفضل مني؟ لا أحد أفضل مني أنا لست مخطوفا من الفئة z. أنا إنسان مثلكم فكر بي يا نتنياهو. أنت هناك في البيت وتتجول من دول إلى أخرى فكر لو أنني ابنك، ابنك الذي في غزة أسير وأعذب نفسيا ليس لدي أم ولا ماء ولا طعام ولا علاج".

وقال موجها حديثه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أنا أطلب من ترامب أين أنت؟ أين وعودك؟ ألم تقل إننا سنتحرر في صفقة؟ حتى إيقاف الحرب لم تأمر به! غزة كلها مدمرة لا شيء يذكر هنا لم يبقى شيء نهائيا! لم هذا؟! لماذا تفعلون هذا بنا؟ أليس لدي عائلة؟ إنها تجلس في البيت ممزقة".

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