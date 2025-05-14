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رياضة

طارق قنديل: نسخر كل إمكانات الأهلي لنجاح بطولة إفريقيا أبطال الكئوس لليد

طارق قنديل
طارق قنديل

استهل طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس لكرة اليد رجال وسيدات، التي يستضيفها الأهلي،  كلمته في حفل افتتاح البطولة الذي أقيم اليوم بالترحيب بالضيوف، وقال: نرحب بكم جميعًا في النادي الأهلي.. قلعة البطولات والانتصارات.. في احتفالية رياضية تجمع نخبة من أقوى وأعرق الفرق الإفريقية.

 أضاف: باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.. نتوجه بكل التحية للأشقاء الأفارقة، ونرحب بهم في صرحنا الشامخ.. ونادينا الذي نعتز ونفخر جميعًا بالانتماء له.. اليوم.. ومن قلب القاهرة.. عاصمة التاريخ والحضارة.. نلتقي أشقاءنا في تظاهرة عنوانها الحب والمنافسة الشريفة.. بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس لكرة اليد رقم 41 رجال وسيدات.
 وقال: لا شك.. في أنها عُرس رياضي كبير.. يتبارى فيه الأشقاء رجال وسيدات.. في أجواء يسودها الود والاحترام. نحن نؤمن أن الرياضة قادرة على توحيد الشعوب، وتعزيز القيم النبيلة.. لذا نتمنى أن تكون هذه البطولة فرصة للتواصل وإعلاء الروح الرياضية بين الجميع.
 
وأوضح قنديل: الحضور الكريم لا شك أن جميعنا ينتظر بطولة تليق بهذه الكوكبة من الأندية الإفريقية الكبيرة.. وهي تقام في ضيافة مصرنا الغالية.. قلب إفريقيا النابض.. وتاجها المرصع بالعزة والكبرياء. بكل تأكيد.. النادي الأهلي سخر كل إمكاناته لنجاح هذه البطولة.. حتى تخرج بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية ومكانة نادينا التاريخية..


 واختتم كلمته: الأشقاء الأفارقة.. بكل الحب.. نجدد لكم التحية.. ونتمنى لكم إقامة سعيدة ومشاركة ناجحة بإذن الله.

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