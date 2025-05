محطة شمسية بأيادٍ طلابية، مشروع تخرج مبتكر بجامعة حلوان

5/14/2025 10:58:09 AM

الأربعاء 14/مايو/2025 - 10:58 ص 5/14/2025 10:58:09 AM

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بافتتاح مشروع تخرج الدفعة الخامسة برنامج تأهيل معلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم، وهو عبارة عن محطة للطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة بقدرة 10 كيلووات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الفنية لضمان الأداء الأمثل وتقليل الأعطال، كما يمكن التحكم وقراءة مخرجات المحطة من جهد وتيار وقدرة من أي مكان عن طريق تطبيق موبايل تم إعداده لهذا الغرض.

ورافق رئيس الجامعة خلال افتتاح مشروع محطة الطاقة الشمسية الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل إبراهيم، القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور المشرف على المشروع الدكتور محمد محمود جودة، وممثل عن طلاب الدفعة الخامسة برنامج تأهيل المعلمين، ولفيف من الضيوف.



ويأتي هذا المشروع في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، حيث تتبنى المؤسسات التعليمية دورًا رياديًا في دعم الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ومن هذا المنطلق، تسعى جامعة حلوان إلى ترسيخ مفهوم الجامعة الصديقة للبيئة من خلال مبادرات وخطط استراتيجية تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.



ويتكون مشروع الطاقة الشمسية لطلاب برنامج تأهيل المعلمين من:

1- عدد 18 لوحًا شمسيًا بقدرة 560 وات لكل لوح، لتكون القدرة الكلية 10.08 كيلووات.

2- إنفرتر من النوع (On grid Inverter) بقدرة 10 كيلووات.

3- أنظمة حماية تتمثل في قواطع تيار مستمر وقواطع تيار متغير وفيوزات.

4- عداد رقمي وجهاز تحكم Zero feed in.

5- لوحة حماية شاملة تحتوي على مراوح تهوية عن طريق حساس حراري.

6- كابلات توصيل التيار المستمر وكابلات التيار المتغير

7- مجموعة موصلات من النوع MC4.

8- وشاسية معدنى مجلفن.

ويعد هذا المشروع تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب الجامعات دورًا محوريًا في نشر الوعي البيئي، وتخريج كوادر قادرة على قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة.

