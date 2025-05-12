رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح المهرجان الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى للفنون الشعبية في ظل دعم الجامعة للأنشطة الطلابية التي تسهم في الحفاظ علي التراث والهوية المصرية، وشاركت حلوان بعروض فنية مبهرة حازت على إعجاب كافة الحضور.

وعقدت الفعاليات في رحاب جامعة بنها بحضور رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وشارك في حضور الافتتاح الفنان طارق الدسوقي.

وتضمن المهرجان تقديم الفرق المشاركة تابلوهات فنية تعبر عن التراث المصري الشعبي في مختلف محافظات مصر، كما تم عرض تبلوه الليلة الكبيرة، وأشاد الجميع بالأداء المتميز والمستوى الرائع الذي ظهر به الطلاب والطالبات المشاركين في المهرجان.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن الأنشطة الطلابية تعدّ جزءًا أساسيًا من الحياة الجامعية، فهي تُسهم في تنمية شخصية الطلاب، وتعزز من روح التعاون والعمل الجماعي، كما تُكسبه مهارات قيادية وتنظيمية لا تُكتسب من المناهج الدراسية وحدها، ولكن من خلال المشاركة في الأنشطة، يُتاح للطلاب التعبير عن مواهبهم، وتنمية قدراتهم، وصقل هواياتهم، مما ينعكس إيجابًا على مستواهم الدراسي وسلوكهم العام، لذلك دعم الأنشطة الطلابية هو استثمار حقيقي في جيل واعٍ ومبدع ومسؤول.

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