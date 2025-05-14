استشهاد 29 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 29 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية على شمال وجنوب القطاع.

25 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات الآخرين

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن 25 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات الآخرين في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأضاف بصل في تصريحات لوكالة فرانس برس، أوردتها صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت، أن أربعة فلسطينيين آخرين استشهدوا إثر غارة إسرائيلية على غرب خان يونس، جنوبي القطاع.

توقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي

وبعد يوم من توقف قصير الأمد لإطلاق النار من أجل الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي، عيدان ألكسندر، أسفر القصف الإسرائيلي بالقرب من مستشفى في خان يونس أمس عن استشهاد 28 شخصًا على الأقل، بحسب الدفاع المدني.

توسيع نطاق العمليات العسكرية قريبًا في الأراضي الفلسطينية

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، في اليوم الأول من جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الشرق الأوسط، توسيع نطاق العمليات العسكرية قريبًا في الأراضي الفلسطينية.

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