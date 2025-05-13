الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

6 شهداء وأكثر من 50 جريحا في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى غزة الأوروبي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 50 آخرين، بينهم عدد من أفراد الطواقم الطبية، جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن القصف طال محيط المستشفى بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المرضى والمرافقين والعاملين في المؤسسة الصحية، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على النظام الصحي في ظل تزايد الاعتداءات على المرافق الطبية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من قطاع غزة غارات مكثفة، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في المستلزمات الطبية.

جرحى في قصف إسرائيلي جنوب خان يونس قبل مفاوضات الدوحة


أصيب عدد من المدنيين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة الفخاري الواقعة جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

ويأتي هذا القصف في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية زخمًا متجددًا، حيث وصل وفد تفاوضي إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

ويثير تزامن التصعيد الميداني مع التحركات السياسية تساؤلات حول جدية الالتزام بجهود الوساطة، وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

الوفد الإسرائيلي يصل إلى الدوحة لبحث تبادل االأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الإسرائيلي المفاوض وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، في إطار جولة جديدة من المباحثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف غادر في وقت سابق اليوم، متوجها إلى الدوحة للمشاركة في هذه المحادثات.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث يواصل الجانبان البحث في قضايا إقليمية ودولية تهم الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

نتنياهو يرسل وفد للدوحة


وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمر في وقت سابق بإرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة للتفاوض على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن قطاع غزة.          

وجاء ذلك بعد تفاوض الولايات المتحدة بشكل منفرد مع حركة حماس على إطلاق سراح الأسير المزدوج الجنسية “الامريكي الاسرائيلي” ما شكل ضربة قاصمة وإحراجا لنتنياهو وأظهر تعنته في وقف الحرب وإتمام صفقة للحفاظ على مصالحه الشخصية ومصالح الائتلاف المتطرف في حكومته. 

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