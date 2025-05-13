الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

 

الجميع في غزة جائع

قال برنامج الأغذية العالمي، مساء اليوم الثلاثاء: إن الجميع في غزة جائع والوصول إلى الطعام أكثر صعوبة يوما بعد يوم.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: التقييمات أظهرت أن ما يقرب من ربع سكان غزة قد يدفعون نحو المجاعة.

 

الأونروا تشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة

وفي سياق آخر أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود الصارمة على المساعدات.

 وشددت الأونروا، على ضرورة  رفع الحصار عن غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

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غزة برنامج الأغذية العالمي الأونروا وكالة الأونروا سكان غزة

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