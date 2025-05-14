ماكرون: ما تقوم به إسرائيل في غزة غير مقبول ويجب إعادة النظر في شراكاتها مع أوروربا

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بـ"المخجل".

وقال ماكرون، مساء أمس إن "ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة غير مقبول ومخز"، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها.



وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الضغط على إسرائيل، مؤكدا أنه "من المعقول الحديث عن إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها والاتحاد الأوروبي".

وكانت الأمم المتحدة قد رفضت خطة إسرائيلية، لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

وقالت المنظمة الدولية، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.



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