عرض فيلم بريطاني في مركز الثقافة السينمائية الليلة

الأربعاء 14/مايو/2025 - 09:55 ص

ينظّم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية اليوم الأربعاء، وذلك بمقره الكائن في 36 شارع شريف، حيث يُعرض الفيلم الكوميدي البريطاني الطويل Those Magnificent Men in Their Flying Machines، من إنتاج عام 1965.

تفاصيل فيلم Those Magnificent Men in Their Flying Machines

يحمل الفيلم عنوانًا فرعيًا هو "كيف طرت من لندن إلى باريس في 25 ساعة و11 دقيقة"، وهو عمل كوميدي ساخر يتناول البدايات الأولى للطيران. أخرج الفيلم كين أناكين، ويشارك في بطولته كل من تيري توماس، وسارة ميلز، وجيمس فوكس. وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، إذ رُشِّح لثلاث جوائز "بافتا"، فاز منها بجائزة أفضل تصميم أزياء بريطاني - ملون، كما رُشِّح لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، بالإضافة إلى ثلاثة ترشيحات لجوائز "جولدن جلوب"، من بينها ترشيح لأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

تشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

يُقام العرض يوم الأربعاء 14 مايو في تمام الساعة السابعة مساءً، والدعوة عامة ومجانية للجمهور.

