الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن جوريون

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عمليات الهبوط والإقلاع علّقت في  مطار بن جوريون عقب إطلاق صاروخ من  اليمن تجاه إسرائيل.


وأفادت الأربعاء، برصد صاروخ باليستي أُطلق من اليمن باتجاه مدينة تل أبيب، في ثالث هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.


وأكد جيش الاحتلال أن سلاح الجو رصد الصاروخ، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضه بنجاح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.


وأدى إطلاق الصاروخ إلى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، مما تسبب بحالة من الذعر بين السكان.


وناشد جيش الاحتلال المواطنين التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة قد تكون شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض.

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مطار بن جوريون إطلاق صاروخ من اليمن إسرائيل صاروخ باليستي تل أبيب

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