الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

على غرار أمريكا، ماكرون يعتزم نشر أسلحة نووية فرنسية في أوروبا

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد بلاده لفتح نقاش حول نشر طائرات فرنسية مجهّزة بـ"قنابل" نووية في دول أوروبية أخرى، على غرار ما تفعله الولايات المتحدة لتوسيع نطاق مظلتها الذرية.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية مساء أمس: "سأحدد الإطار على نحو رسمي جدًا في الأسابيع والأشهر القادمة".

وحدّد من ناحية أخرى، ثلاثة شروط لهذا الطرح المتّصل بالردع النووي الفرنسي، هي إن "فرنسا لن تسدد فاتورة أمن الآخرين"، وأن هذا النشر المحتمل "لن يكون على حساب احتياجاتنا" وأن "القرار النهائي هو دائما بيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة".

وشدّد ماكرون على أن هذه النقاشات لن تغيّر العقيدة الفرنسية في ما يتّصل باستخدام السلاح النووي.

وقال "منذ أن وجدت عقيدة نووية، منذ الجنرال شارل ديجول، كان هناك دائما بعد أوروبي في مراعاة ما يسمى بالمصالح الحيوية. نحن لا نفصّل ذلك لأن الغموض جزء من الردع".

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طائرات فرنسية فرنسا القائد الأعلى للقوات المسل حة شارل ديجول

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