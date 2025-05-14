إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار التي دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال في بيان رسمي أن تفعيل صافرات الإنذار جاء وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، موضحا أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا واحدا أطلق من اليمن وسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق

وأشار إلى أنه تم اعتراض الصاروخ في وقت قصير بعد إطلاقه، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل والحوثيين، كان قد شهد حدة في الارتفاع الأسبوع الماضي، حيث أطلق الحوثيين صاروخا الأحد 4 مايو الجاري، سقط في محيط مطار بن جوريون في تل أبيب، فيما نفذ جيش الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي، هجوما واسع النطاق على العاصمة اليمنية صنعاء مستهدفا مطارها ومحطات كهرباء مركزية ومصنعا للإسمنت.

والمفاجأة كانت في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، وقف العملية العسكرية ضد الحوثيين، قائلا: "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".

في حين أكد عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد الملك العجري، أن "إسرائيل خارج هذا الاتفاق".

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