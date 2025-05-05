قناع طبيعي يخلصك من كلف الوجه بعد الولادة

الكلف من إصابات البشرة المزعجة التى تظهر عادة فى فترات الحمل بسبب تغيير الهرمونات ما يؤثر على مظهر البشرة، بشكل سلبي ويزعج النساء كثيرا.

وتحرص العديد من السيدات على التخلص من الكلف بالوجه بعد الولادة من خلال الوصفات الطبيعية الاقتصادية التى يسهل تحضيرها.

قناع طبيعي للتخلص من الكلف بالوجه بعد الولادة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي للتخلص من الكلف بالوجه بعد الولادة.

المكونات:-

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

امزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على بشرة نظيفة، وركزي على المناطق المصابة بالكلف.

اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

يستخدم القناع 2-3 مرات أسبوعيا، للحصول على أفضل النتائج.

وبشكل عام يجب الاهتمام بتنظيف البشرة يوميا مع استخدام الأقنعة المقشرة للبشرة لتنظيف المسام بعمق والتخلص من الجلد الميت أول بأول.

كما يجب الاهتمام بالتغذية السليمة الصحية وشرب الماء الوفير مع القسط الوافر من النوم يوميا وتجنب السهر والتوتر وذلك للحفاظ على جمال البشرة ونضارتها وشبابها.

قناع طبيعي يخلصك من الكلف بالوجه

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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