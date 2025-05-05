قناع البيض من أشهر الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة وتشدها وتحميها من التجاعيد المبكرة وتحافظ على شبابها، لذا تحرص الفتيات على تطبيقه.

وهذا القناع معروف منذ زمن بعيد ولكن وحده لا يكفى، حيث يجب شرب الماء الوفير وتناول الخضروات والفواكه الطازجة لتغذية البشرة.

قناع البيض لشد البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع البيض لشد البشرة والحفاظ على شبابها.

المكونات:-

بياض بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

ملعقة صغيرة من العسل (لترطيب إضافي)

الطريقة:

افصلي بياض البيضة عن الصفار وضعيه في وعاء نظيف.

أضيفي عصير الليمون والعسل (حسب نوع بشرتك)، وامزجي المكونات جيدا.

باستخدام فرشاة أو قطعة قطن، طبقي الخليط على وجهك بالتساوي مع تجنب منطقة العين.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يجف تماما.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف، ثم استخدمي مرطب خفيف.

ينصح باستخدام هذا القناع مرة أو مرتين أسبوعيا فقط.

يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل وضعه على الوجه بالكامل للتأكد من عدم وجود حساسية.

لا ينصح باستخدام هذا القناع للبشرة الجافة جدا دون إضافة العسل أو مرطب طبيعي.

قناع البيض لشد البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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