البشرة الدهنية للاسف لها مشاكل عديدة أبرزها حب الشباب والبثور السوداء والبقع وغيرهم ما يزعج الفتيات كثيرا.

وتحرص صاحبات البشرة الدهنية على العناية بها يوميا واسبوعيا حيث التنظيف والترطيب اليومى والتقشير الأسبوعي لمنع تراكم الدهون على مسام البشرة.

قناع الليمون لبشرة دهنية بدون عيوب

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الليمون لبشرة دهنية بدون عيوب.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي (للتقليل من حدة الليمون وترطيب البشرة)

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري لتهدئة البشرة)

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا في وعاء صغير حتى تتجانس.

ضعي القناع على وجه نظيف باستخدام قطعة قطن أو فرشاة.

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط.

اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر، ثم رطبي بشرتك بكريم خفيف مناسب.

يفضل اختبار القناع على منطقة صغيرة من الجلد أولا لتجنب الحساسية.

لا يستخدم هذا القناع لأصحاب البشرة الحساسة أو الملتهبةيستخدم القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع فقط.

هذا القناع يقلل إفراز الدهون بالبشرة ويطهر المسام وينظفها بعمق ما يقلل فرص الإصابة بحب الشباب والبثور السوداء، كما يعمل على تقشير خفيف للبشرة ويفتح لونها، لذا يجب المواظبة على استخدامه مرتين أسبوعيا، حفاظا على جمال البشرة.

قناع الليمون لبشرة دهنية بدون عيوب

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.