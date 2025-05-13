أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ.. الذهب يعود للارتفاع بمحلات الصاغة.. البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الذهب يعود للارتفاع بمحلات الصاغة، وهذا العيار يسجل 5290 جنيها

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، بنحو 20 جنيها بعد التذبذب صعودا وهبوطا على مدار حركة تعاملات اليوم وتلك الأسعار وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5290 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3970 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37040 جنيها.

اقرأ التالي: أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 11 مايو 2025

الذهب - فيتو

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.



ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب ، ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، بنحو 40 جنيها، ليسجل الآن 37120 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب اليوم

أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.



شيري تطلق شاحنات "HIMLA" في الصين

سيارات شيري…خلال مشاركتها في فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات 2025، كشفت شركة شيري الصينية عن سلسلتها الجديدة كليًا من الشاحنات "HIMLA"، وذلك في إطار استراتيجية توسعية تستهدف إعادة رسم معالم سوق شاحنات البيك أب، خاصة على المستوى التكنولوجي.



ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد على نقطة تحول محورية في مسيرة الشركة الممتدة على مدار 28 عامًا، في ظل التحولات الجوهرية التي يشهدها هذا القطاع والتي تجمع بين الأداء والاعتماد على الطاقة الجديدة.

تضم سلسلة "HIMLA" تشكيلة متكاملة من الشاحنات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، مع خيارات متنوعة من المحركات تشمل البنزين، والديزل، والمحركات الكهربائية الخالصة، مما يتيح لها تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين في الأعمال التجارية والمهام الثقيلة، إلى الاستخدامات العائلية والمغامرات الشخصية. وقد استوحي اسم "HIMLA" من القمم الجبلية في رمزية تعكس روح التحدي، والجرأة، والمثابرة التي تستهدفها الشركة في هذه الفئة من المركبات.

وتطوير منتجات مصممة خصيصًا لتلك المتطلبات. HIMLA هي نتاج هذا الفهم العميق، مدعومة بخبرات شيري الممتدة واستثماراتنا المكثفة في مجالات البطاريات، الذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة الذكية، وهدفنا هو إعادة صياغة تجربة التنقل في فئة الشاحنات على المستوى العالمي".

وتعكس HIMLA توجه شيري نحو إنتاج شاحنات متكاملة تخاطب المستقبل، حيث تم تزويدها بمعايير أمان عالمية من فئة الخمس نجوم، وهيكل عالي الصلابة، وتقنيات مساعدة ذكية للقيادة، إضافة إلى أنظمة متقدمة لحماية البطاريات، بما يضمن أقصى درجات السلامة في مختلف ظروف القيادة حول العالم.

وتنطلق HIMLA ضمن رؤية شيري الاستراتيجية للعولمة، حيث تم تطوير السلسلة لتتماشى مع المعايير والاحتياجات المحلية لكل منطقة جغرافية. فعلى سبيل المثال، تم تعديل النماذج الخاصة بالشرق الأوسط لتناسب الطرق الوعرة ودرجات الحرارة المرتفعة، فيما جرى تجهيز الطرازات الخاصة بأمريكا اللاتينية بخصائص تخدم الاستخدام التجاري المكثف، في حين تم تعزيز نماذج أوروبا بحلول مستدامة تراعي معايير التحول البيئي.

ويعزز هذا النهج المتخصص شبكة شيري العالمية التي تضم أكثر من 1,700 وكالة ومركز أبحاث وإنتاج، وتستند إلى نموذج عمل يعتمد على تصدير التكنولوجيا، وتطوير الأسواق، والعمليات المحلية، مما يمنح الشركة مرونة استثنائية في التكيف مع متطلبات الأسواق وكسب ثقة المستهلكين.

وعلى هامش المعرض، أطلقت شيري أيضًا سيارتها الهايبريد الجديدة TIGGO 9 CSH، التي تمثل الجيل الأحدث من تقنيات الطاقة الهايبريد، وتأتي ضمن توجه الشركة نحو حلول تنقل صديقة للبيئة وعالية الأداء، مدعومة بنظام CSH الهايبريدالذي يعكس كفاءة الشركة المتقدمة في مجال المحركات البديلة.

جدير بالذكر أن سوق الشاحنات الـPick-up يشهد نموًا ملحوظًا على المستوى العالمي، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 5.67 مليون وحدة في عام 2025 وفقًا لتقارير IHS، مع توقعات بتجاوز 6.3 مليون وحدة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 1.8%. وتُعد HIMLA استجابة مباشرة لهذا النمو، حيث تعكس توجهات السوق الحديثة التي تشمل التشغيل الكهربي، الذكاء الصناعي، التخصص في الاستخدام، وتحقيق أقصى درجات الرفاهية في فئة كانت تقليديًا تُصنف كمركبات عملية بحتة.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.

افتتاح الجناح المصري بمعرض «ليبيا بيلد» بمشاركة 29 شركة تشييد وبناء



افتتح السفير تامر الحفني، سفير مصر لدى ليبيا، أمس، الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض ليبيا بيلد (Libya Build)، الذي يُعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع البناء والتشييد في المنطقة، وذلك تحت شعار المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

ويأتي ذلك بمشاركة 29 شركة مصرية في مجال التشييد والبناء.

وأكد السفير تامر الحفني أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في كافة القطاعات، وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالية الجودة في الأسواق الليبية.

وشهد الافتتاح أيضا حضور كل من أبو بكر الغاوي وزير الإسكان والمرافق، ورشيد صوانِ رئيس مجلس رجال الأعمال الليبيين، ومحمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وممثلي الشركات المصرية المشاركة.

وتستمر فعاليات المعرض في الفترة من 12-15 مايو الحالي في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة 9 دول من بينها مصر وإيطاليا، تركيا، فرنسا، مالطا، تونس، ألمانيا، الصين، النمسا.

وأكد أشرف عبد الرحيم، رئيس الشركة" المنظمة لمشاركة الجناح المصري، أن 29 شركة مصرية متخصصة في مجال مواد البناء تشارك في هذا الحدث الهام.

وأشار عبد الرحيم إلى أن هذه المشاركة الواسعة تمثل حضورا قويا من جانب الشركات المصرية وتعكس الأهمية الكبيرة للسوق الليبي بالنسبة لشركات مواد البناء المصرية، نظرًا للروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، والفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا في ظل جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف عبد الرحيم أن هذه المشاركة بالمعرض ستساهم في تنمية الشراكات بين الشركات المصرية والليبية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يعزز من الروابط الاقتصادية ويفتح آفاقًا أوسع للنمو والازدهار المشترك.

هل يرفع البنك المركزي شعار التثبيت هو الحل في الاجتماع المقبل ؟



ينتظر الملايين قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماع الخميس 22 مايو لتحديد أسعار الفائدة.



ويرى كثير من الخبراء القرار الاقرب هو اتجاه البنك المركزي نحو إعلان تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المزمع انعقاد الاجتماع فيه 22 مايو.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات عن عودة التضخم إلى الارتفاع نتيجة عدة متغيرات يرى خبراء أنها حتى وإن كانت مؤقتة لكن لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار في قرار اللجنة خلال الاجتماع القادم والأفضل هو تثبيت أسعار الفائدة والحفاظ علي تدفق سيولة بسبب إقبال الملايين على الاستثمار في الشهادات الادخارية والتي لايزال العائد منها كبير ومشجع للعملاء.

وقد أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن معدل التضخم خلال أبريل، من خلال التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025.

ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.1%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (15.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.3%).

قال البنك المركزي المصري: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تسجل قفزة تاريخية إلى 32.6 مليار دولار بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 101.9 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 86 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 98 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

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