استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 11 مايو 2025، وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5394 جنيهًا “بيع”، 5371 جنيهًا “شراء”

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4720 جنيه “بيع”، 4700 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4045 جنيها “بيع”، 3028 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37760 جنيهًا “بيع”، 37600 جنيهًا “شراء”.

وارتفعت أسعار الذهب، أمس، وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية، في حين يتركّز اهتمام الأسواق على المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين المقررة نهاية هذا الأسبوع.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 3326.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:47 (بتوقيت جرينتش)، ليحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية حتى الآن تبلغ 2.5 في المائة كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة مماثلة لتصل إلى 3328.10 دولار وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة؛ ما عزز من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، وفق «رويترز».

البنوك المركزية والذهب

وأبلغت البنوك المركزية العالمية عن صافي مشتريات بلغ 17 طنًا في شهر مارس، حيث لا يزال الطلب قويًا مع نهاية الربع الأول من العام، فقد بلغ إجمالي المبيعات 18 طنًا تتخطاها مشتريات البنوك.



وقام البنك المركزي البولندي كان أكبر مشتري صافي في مارس بمقدار 16 طنا يليه البنك المركزي الكازاخستاني بمقدار 11 طنا، بينما بلغت مشتريات البنك المركزي الصيني 3 أطنان.

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