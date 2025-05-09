الجمعة 09 مايو 2025
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اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم خلال أبريل

د. أشرف غراب
د. أشرف غراب

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم قد يرتفع بنسبة قليلة جدًا خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الذي قبله، متأثرا بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين خلال الفترة الماضية.

الزيادة في معدل التضخم خلال أبريل لن تكون كبيرة

وتوقع غراب، أن الزيادة في معدل التضخم خلال أبريل لن تكون كبيرة ولن ستكون بنسبة قليلة وذلك وسط خفض سعر الفائدة واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج ودخول سيولة دولارية لمصر وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق.

معدل التضخم تراجعت بشكل مستدام منذ بداية العام الجاري

وأشار غراب، فى تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أن معدل التضخم تراجع بشكل مستدام منذ بداية العام الجاري نظرا لاستقرار سعر الصرف مقارنة بسنة الأساس والفترة نفسها من العام الماضي 2024.

 وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الكويت وقطر والسعودية، والتي تسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل.

وتابع غراب، أن عدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر، إضافة لثبات واستقرار سعر الصرف، يسهم في تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، وهذا يسهم في مواصلة اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي بخفض تدريجي للفائدة خلال اجتماعاته المقبلة خلال العام الجاري، من أجل تعزيز زيادة الإنتاج وتوسع الأنشطة الاستهلاكية بكافة أنواعها.

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الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي معدل التضخم التضخم شهر أبريل

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