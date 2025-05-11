بالأرقام، الصين تسيطر على مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الاول لعام 2025

السيارات الملاكي، استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات “الأميك” أعداد السيارات الملاكي التي تم بيعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 أي في الفترة ما بين يناير ومارس 2025.

ونرصد في التقرير التالي مجلس معلومات السيارات الأميك، ترتيب مبيعات المركبات في مصر وفق دول المنشأ كالتالي:



1- حلت في الترتيب الاول السيارات الصينية باجمالي مبيعات 9.547 سيارة وبمعدل نمو بلغ 120% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيها مبيعات 4.330 سيارة فقط.



2- حلت في الترتيب الثاني السيارات اليابانية كما هي العادة في الفترة الأخيرة بعد تجاوزها من السيارات الصينية وتراجعت مبيعاتها في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2024 وسجلت مبيعاتها 5.388 سيارة بانخفاض اقل من1% فيما باعت 5425 سيارة في الربع الأول من العام الماضي.



3- وجاء في المركز الثالث السيارات الكورية التي باعت 4.398 سيارة بنمو 67% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت مبيعات 2.628 سيارة.



4- جاءت السيارات الأوروبية في الترتيب الرابع رغم أنها تقدم بمصر بدون جمارك وباعت اجمالي 3.168 سيارة في الربع الأول من العام بنمو 280% تقريبًا, حيث سجلت في الفترة الموازية من العام الماضي مبيعات 835 سيارة فقط.



5- السيارات الأمريكية ارتفعت مبيعاتها في مصر بنمو 637% وذلك بفضل طرح سيارات شيفروليه أوبترا الجديدة في مصر حيث باعت في الربع الأول من العام 1.415 سيارة مقارنة بعدد 192 سيارة فقط في الربع الأول من 2024.

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