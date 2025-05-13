وزير الاستثمار يلتقي السفير الإندونيسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

وأكد الوزير على العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أن مصر تمثل وجهة استثمارية واعدة تتمتع بإمكانات تنافسية كبيرة، الأمر الذي يعزز أهمية التعاون بين القطاع الخاص المصري الإندونيسي في المجالات محل الاهتمام المشترك.

وشدد «الخطيب» على ضرورة التركيز على التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين، موضحًا أنه جاري الاستعداد لعقد منتدى الأعمال المصري الإندونيسي نهاية الشهر الجاري، والذي يمثل منصة مهمة لعقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم من كبرى الشركات الإندونيسية، من خلال جلسات مطابقة الأعمال واجتماعات ثنائية (B2B)، وذلك بمشاركة نائب وزير الاقتصاد الإندونيسي والوفد المرافق له.

كما أكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية مع إندونيسيا، داعيًا إلى البناء على الزخم السياسي القائم حاليًا، وتحويله إلى مشروعات تعاون ملموسة في مصلحة الاقتصادين المصري والإندونيسي على حد سواء.

ومن جانبه، قال السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس بلاده إلى مصر مؤخرًا.

وأشار إلى حرص بلاده على دفع التعاون المشترك بين البلدين نحو آفاق جديدة، لا سيما في مجالات الاستثمار، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي.

كما نوه السفير إلى الأهمية الاستراتيجية لمصر وموقعها الجغرافي، مؤكدًا أن التعداد الكبير للسكان في البلدين يمثل فرصة متميزة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل على تفعيل الشراكة الاقتصادية وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال، وبما يسهم في تحقيق طفرة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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