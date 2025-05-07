الأربعاء 07 مايو 2025
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اقتصاد

بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة تماشيا مع "الفيدرالي"

اسعار الفائدة
اسعار الفائدة

أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الفيدرالي الأميركي.

وقرر الفيدرالي الأميركي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير موافقا توقعات الأسواق، حيث أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المُحددة لأسعار الفائدة، سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.

مصرف الإمارات العربية 

 

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.

مصرف قطر المركزى 

فيما أبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة ثابتة دون تغيير، ويبلغ سعر فائدة الإيداع 4.60%، وسعر فائدة الإقراض 5.10%، و️سعر إعادة الشراء 4.85%.

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