الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس.

مؤشر إيجي إكس 30

وقفز "مؤشر إيجي إكس 30" بنسبة 0.28%  عند مستوى 30916 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 38215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28%  عند مستوى 13590. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06%  عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91%  عند مستوى 11775 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66%  عند مستوى 3200 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات أمس الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وقفز "مؤشر إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع.  واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30 "

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 30525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06%  ليغلق عند مستوى 13416 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3158 نقطة.

تعاملات بداية ديسمبر 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات شهر ديسمبر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.229 تريليون جنيه، لتربح نحو 17 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84%  عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر ايجي إكس محدد الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 37715 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88%  عند مستوى 13407 نقاط. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43%  عند مستوى 8394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74%  عند مستوى 11546 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36%  عند مستوى 3193 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الشريعة الإسلامية ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 محدد الاوزان

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة تربح 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تربح 49 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تربح 23 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

البورصة تربح 31 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف

منوعات

المزيد

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

المزيد

خدمات

المزيد

جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع 6 وزارات لإطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية

4240 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع في منتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام رائعة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية