الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض: الاتفاقيات مع ‎السعودية تاريخية لكلا البلدين

ترامب وبن سلمان،
ترامب وبن سلمان، فيتو

 

قال البيت الأبيض إن الاتفاقيات مع ‎السعودية تاريخية لكلا البلدين وتمثل عصرا ذهبيا جديدا للعلاقات الثنائية.

 

اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين

وشهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

 

استراحة قصيرة وتناول القهوة السعودية

وحطت طائرة ترامب، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله في المطار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وتوجه ولي العهد السعودي وترامب إلى صالة التشريفات بمطار الملك خالد الدولي في استراحة قصيرة، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

 

تحديات إقليمية متسارعة

وقالت قناة «العربية»، إن ترامب وصل إلى السعودية في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة الرياض كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.

ويرافق ترامب في هذه الزيارة، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، للمشاركة في الاجتماعات المقررة في الرياض، في حين من المتوقع أن ينضم وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى الوفد.

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البيت الأبيض ترامب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي السعودية الرياض

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