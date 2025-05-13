لون رابطة العنق مطابق لسجادة الطائرة، 4 أشياء أثارت جدلًا في زيارة ترامب للسعودية (فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى الرياض في جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر.

فُرشت سجادة أرجوانية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد نزوله من الطائرة الرئاسية.

وهذه أول رحلة دبلوماسية خارجية رئيسية له في ولايته الثانية، ولكن رصدت وسائل التواصل الاجتماعى زيارة ترامب للسعودية اليوم على عكس المواقع الإخبارية رغم إنها تعتبر اللحظات الأولى للوصول لم تبدأ الفعاليات المرجو منها الزيارة.

لون رابطة عنق ترامب مطابقة لسجادة الطائرة

وتم رصد مطابقة لون رابطة العنق بنفس لون سجادة سلم الطائرة حيث فرشت سجادة أرجوانية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي بالرياض ويرى المتابعين إنها ليست صدفة وتمثل تجانس بين الدولتين.

تحية ترامب لـ بن سلمان

كما رصد رواد التواصل الاجتماعي تقديم ترامب التحية إلى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فور خروجه من باب الطائرة وقبل نزوله منها، حيث حرص بن سلمان على استقبال ترامب أمام سلم الطائرة ويرى المتابعون إنها تقديرًا من ترامب لولى العهد.

ترامب لم يحتس واجب الضيافة بصالة التشريفات

ولكن ما حدث خلال الاستراحة القصيرة بصالة التشريفات فور وصول ترامب إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عندما اصطحبه بن سلمان لصالة التشريفات، وتم تقديم القهوة كواجب ضيافة بحسب العادات السعودية، ولكن ترامب لم يحتس القهوة العربي المقدمة له، وأظهر الفيديو احتساء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقهوة العربي، ودي جيه فانس، نائب ترامب، فور تقديمها لهما، كواجب معمم للضيافة في الاستقبال، بينما أمسك الرئيس ترامب فنجان القهوة العربي في يده دون أن يحتسيها.

مرافقة مقاتلات عسكرية سعودية لطائرة الرئاسة الأمريكية

كما أثار جذب انتباه رواد التواصل الاجتماعى مرافقة مقاتلات عسكرية سعودية لطائرة الرئاسة الأمريكية التي تقل ترامب قبيل وصولها إلى الرياض.

Good morning from Air Force One, Saudi Arabia! Thank you for the escort, and having President Trump’s back—We all appreciate it. See you on the ground shortly, THANK YOU!!!🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/iGuqfCvnwt — Dan Scavino (@Scavino47) May 13, 2025

المحطة الأولى لزيارة ترامب الخارجية بعد توليه الرئاسة

وكان ترامب أعلن سابقا عن نيته جعل السعودية المحطة الأولى لزيارته الخارجية بعد توليه الرئاسة، لكن ظروفا طارئة أجبرته على تعديل خططه.

ومن المقرر يناقش ترامب خلال لقاءاته تعهدا سعوديا سابقا باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.

انخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية الحالية

وقد عبر ترامب عن أمله في رفع هذا الرقم إلى تريليون دولار، رغم تشكيك خبراء في إمكانية تحقيق هذا الهدف في ظل انخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية الحالية.

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