ترامب وولي العهد السعودي يعقدان قمة تبحث عدة ملفات سياسية اقتصادية استثمارية

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي وترامب من المقرر أن يعقدا قمة بعد قليل تبحث ملفات سياسية واقتصادية واستثمارية وأمنية في قصر اليمامة بالرياض.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في قصر اليمامة بالرياض.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي في قصر اليمامة، حيث شهدت عزف النشيد الوطني الملكي السعودي، والنشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي وصل صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية رسمية له بالشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ترامب يصف زيارته التي ستشمل السعودية وقطر والإمارات بـ"التاريخية

وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في الرياض ورافقتها مقاتلات إف-15 سعودية قبيل هبوطها، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

تعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط

وقال البيت الأبيض: إن ترامب "يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط".

ويشمل جدول زيارة ترامب للسعودية قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء.

تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية

وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

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