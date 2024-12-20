أعراض وأسباب برد المعدة وطرق علاجه والوقاية منه

يمكن أن يسبب فيروس نوروفيروس، أو جرثومة القيء الشتوية أو ما يعرف بـ “برد المعدة”، المرض والإسهال والتهاب المعدة والأمعاء، وهو معدي للغاية.

على الرغم من أن فيروس نوروفيروس يسبب العدوى بشكل أكثر شيوعًا خلال أشهر الشتاء، إلا أنه يمكن أن يصيب الأشخاص في أي وقت من السنة.

ويعرف عدوى فيروس نوروفيروس باسم "إنفلونزا المعدة" أو “برد المعدة” ولكن المصطلح الطبي هو التهاب المعدة والأمعاء، ولا علاقة له بالإنفلونزا، وهي عدوى تنفسية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض برد المعدة

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لبرد المعدة ما يلي:

الغثيان

القيء

الإسهال

ألم المعدة

ويمكن أن يسبب أيضًا:

الحمى

الصداع

آلام الجسم

ويشعر الشخص المصاب بفيروس نوروفيروس بالمرض الشديد، ويعاني من القيء والإسهال عدة مرات طوال اليوم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى إصابة الشخص بالجفاف، وتشمل أعراض الجفاف ما يلي:

الدوخة عند الوقوف

جفاف الفم

جفاف الحلق

انخفاض التبول

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العلامات والأعراض تستمر عادةً من يوم إلى ثلاثة أيام وتظهر بعد 12 إلى 48 ساعة من الإصابة الأولية، وفي بعض الحالات، قد يستمر الإسهال لأكثر من 3 أيام.

ما هي المدة التي يظل فيها الشخص معديًا؟

من المرجح أن ينقل الشخص الفيروس عندما يعاني من أعراض فيروس نوروفيروس، وخلال الأيام القليلة الأولى بعد أن يبدأ في الشعور بالتحسن.

من المهم ملاحظة أنه بمجرد اختفاء الأعراض، لا يزال بإمكان الفيروس الانتشار عبر البراز والقيء لمدة أسبوعين.

علاج برد المعدة

لا يوجد علاج محدد لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي النوروفيروسي أو برد المعدة بدلًا من ذلك، يهدف الأطباء إلى منع الجفاف والسيطرة على الأعراض.

يجب على الأشخاص المصابين بفيروس نوروفيروس تناول نظام غذائي خفيف يتكون من أطعمة سهلة الهضم، مثل الأرز والخبز والحساء والمعكرونة، ويجب على الأطفال المصابين بفيروس نوروفيروس الاستمرار في اتباع نظامهم الغذائي المعتاد.

سيحتاج الشخص إلى التأكد من تعويض السوائل التي يفقدها من خلال القيء أو الإسهال، ويعد تعويض السوائل عند الأطفال الصغار جدًا وكبار السن أمرًا بالغ الأهمية، حيث يكون الأشخاص في هذه الفئات العمرية عرضة بشكل خاص للجفاف.

يمكن أن يحدث الجفاف فجأة، ويهدد حياة بعض الأشخاص، وقد يحتاج الأشخاص المصابون بالجفاف والذين لا يستطيعون شرب كمية كافية من السوائل إلى تلقي السوائل عن طريق الوريد.

كيف ينتشر برد المعدة

ينتشر فيروس نوروفيروس المسؤول عن الإصابة ببرد المعدة في براز وقيء الأشخاص والحيوانات المصابة بالعدوى، ويمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس من خلال:

استهلاك الأطعمة الملوثة

شرب المياه الملوثة

لمس أفواههم بنفس اليد التي استخدموها للتو للمس شخص مصاب بفيروس نوروفيروس أو سطح ملوث

وتكون الأسباب التالية هي الأكثر شيوعًا لانتشار عدوى نوروفيروس لدى البشر:

الأطعمة الملوثة

المحار

الأطعمة الجاهزة للأكل، مثل السلطات والثلج والكعك والفواكه والسندويشات، التي تعامل معها عامل مصاب بعدوى نوروفيروس

أي طعام يحتوي على جزيئات من براز أو قيء شخص مصاب بفيروس نوروفيروس

عوامل الخطر للإصابة ببرد المعدة

قد تزيد عوامل الخطر التالية من احتمالية إصابة الشخص بفيروس نوروفيروس:

ضعف جهاز المناعة، على سبيل المثال، الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء والأفراد الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية

العيش في أسرة لا يلتزم أعضاؤها بممارسات نظافة الطعام بشكل صحيح

العيش مع طفل يذهب إلى مركز رعاية أطفال أو مدرسة ما قبل المدرسة

الإقامة في فندق أو سفينة سياحية أو منتجع عطلات حيث يتجمع العديد من الأشخاص

العيش في مجتمع مغلق أو شبه مغلق، مثل دار رعاية المسنين أو المستشفى أو مركز التقاعد

الوقاية من برد المعدة

أفضل طريقة لمنع انتشار فيروس نوروفيروس المنقول بالغذاء هي ممارسة التعامل السليم مع الطعام، تعد نظافة اليدين الجيدة وتنظيف الطعام أمرًا مهمًا لمنع انتقال فيروس نوروفيروس.

يمكن لفيروس نوروفيروس البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة المتجمدة، وكذلك تلك التي تصل إلى 140 درجة فهرنهايت أو 60 درجة مئوية، وقد يصاب بعض الأشخاص بالعدوى بعد تناول المحار المطهو ​​على البخار، ويمكن للفيروس أيضًا البقاء على أسطح العمل وأواني التقديم لمدة أسبوعين وهو مقاوم للعديد من مطهرات اليد والمطهرات.

على الرغم من ميزات البقاء هذه، يقول الخبراء إن تدابير النظافة الشخصية والغذائية البسيطة نسبيًا يمكن أن تقلل بشكل كبير من انتقال فيروس نوروفيروس المنقول بالغذاء.

يمكن للخطوات التالية أن تقلل من خطر إصابة الشخص بعدوى فيروس نوروفيروس:

غسل اليدين: غسل اليدين بشكل متكرر وشامل بالصابون والماء الدافئ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام أو تغيير الحفاضات وقبل تحضير الوجبات.

تنظيف الأسطح: يفضل أن ينظف الناس الأسطح باستخدام منظف منزلي يحتوي على مبيض، وعندما يكون ذلك ممكنًا، يجب أن يتركوا المبيض على السطح لمدة 5 دقائق تقريبًا، فغالبًا ما يتقيأ الأشخاص المصابون بفيروس نوروفيروس بعنف، دون سابق إنذار، ويجب عليهم تنظيف أي أسطح بالقرب من القيء على الفور وبشكل كامل، حيث يمكن أن يكون القيء معديًا.

تجنب الأطعمة الخطرة: يجب على الناس محاولة تجنب المحار الذي قد - تناول الطعام الذي يأتي من مياه ملوثة، كما يجب التخلص من أي أطعمة قد يكون الشخص المصاب بفيروس نوروفيروس قد أعدها، ويجب على الأشخاص غسل جميع الفواكه والخضروات جيدًا.

إزالة البراز والقيء المصابان: يجب على الأشخاص التخلص منهما وتنظيف منطقة المرحاض المحيطة فورًا باستخدام منظف منزلي يحتوي على مبيض.

غسل الملابس وأغطية السرير: إذا كانت هذه العناصر قد تلوثت، فيجب على الأشخاص غسلها بالماء الساخن والصابون.

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