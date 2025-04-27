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صحة ومرأة

الصحة العالمية: 2 من كل 3 أطفال يحصلون على تطعيم الروتا في إقليم شرق المتوسط

تطعيم الروتا، فيتو
تطعيم الروتا، فيتو

أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك طفلين من كل ثلاثة أطفال في إقليم شرق المتوسط، يحصلان على لقاح الروتا بحسب إحصائيات الحصول على التطعيم.

ضرورة حصول كل الأطفال على تطعيم الروتا 

وأشارت منظمة الصحة العالمية أنه يجب حصول كل الأطفال على تطعيم الروتا وحماية الأطفال من الإصابة بالإسهال الشديد والتهاب السحايا.

وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن آخر موعد للحصول على تطعيم الروتا عمر 8 أشهر، مشيرة إلى أن التطعيم يؤخذ على جرعتين أو ثلاث جرعات حسب النوع ويحقق حماية من النزلات المعوية الخطيرة طوال العمر.

مواعيد الحصول على تطعيم الروتا  

وأشارت فاكسيرا إلى أن التطعيم يؤخذ عن طريق الفم ويمكن الحصول عليه بداية من عمر ٦ أسابيع وآخر موعد للحصول على الجرعة الأولى عند عمر ٢٠ أسبوعا، بينما آخر فرصة للجرعة الثانية هي عمر ٨ أشهر ولا يمكن تناول التطعيم بعد بلوغ الطفل ٨ أشهر، لأنه لا يعطي تأثيرا في الجسم. 

وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، توفر تطعيم الروتا بنوعيه في مراكز تطعيمات المصل واللقاح.

أسعار تطعيم الروتا 

وأشارت إلى أن أسعار تطعيم الروتا:

الروتاتيك يبلغ سعر الجرعة ٦٣١ جنيها، والروتاريكس يبلغ سعر الجرعة ٦٤٦ جنيها.

وتطعيم الروتا، أحد أهم التطعيمات التي يجب على الطفل تناولها حيث تساعد في الحماية من النزلات المعوية التي تمثل خطورة على الطفل.

وقالت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن تطعيم الروتا يساعد في الوقاية من فيروس الروتا، الذي يسبب نزلات معوية للأطفال في السن الصغير، كما يمكن أن تتسبب الإصابة بالنزلة المعوية الشديدة في حجز الطفل في المستشفى وقد تؤدي إلى الوفاة.

موانع التطعيم ضد الروتا 

وأوضحت فاكسيرا أن موانع التطعيم ضد الروتا تشمل ارتفاع درجة حرارة الطفل، إسهال حاد أو ترجيع، أو إصابة الطفل بمشكلة في المناعة أو يحصل على مثبطات مناعة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود تطعيمات ضرورية أوصى بها البرنامج الأساسي للتمنيع خلال الأسبوع العالمي للتوعية بالتطعيمات منها: 

 (BCG)
الدفتريا
السعال الديكي (الشاهوق)
التيتانوس
المستدمية النزلية من النمط باء
التهاب الكبد B
شلل الأطفال
الحصبة
الحصبة الألمانية
مرض المكورات الرئوية
الفيروسة العجلية (الروتا)
فيروس الورم الحليمي البشري
كوفيد-19 (للبالغين)
‏الإنفلونزا الموسمية

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