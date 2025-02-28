أسباب وطرق علاج القيء عند الرضع

قد يكون القيء جزءًا من العديد من الأمراض التي تصيب الأطفال والرضع، وعادةً لا يشكل مصدر قلق كبير ما دام يبدو الطفل بخير من نواحٍ أخرى.

القيء شائع بين الرضع والأطفال الصغار، ويحدث القيء عندما يعود الطعام إلى أعلى من المعدة، وقد تبدو كمية القيء غالبًا أكبر مما هي عليه في الواقع، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أنواع القيء لدى الرضع

هناك أنواع مختلفة من القيء، بما في ذلك:

القيء الطبيعي - يحدث هذا عندما يتقيأ الطفل كميات صغيرة بعد الرضاعة.

الارتجاع - هذا القيء شائع بين الأطفال، ويحدث عندما ينفتح الصمام الموجود في الجزء العلوي من المعدة عن طريق الخطأ، وتعود محتويات المعدة إلى أنبوب الطعام (المريء) ببطء، ولا يضر الارتجاع بالأطفال، وعادة ما يتخلصون منه عندما يكبرون عندما يبدأون في المشي.

القيء القوي - يحدث هذا عندما يتقيأ الطفل محتويات المعدة بطريقة قوية، وقد تبدو كمية الحليب أو الطعام كبيرة على الأرض، ولكنها عادة ما تكون فقط كمية الرضاعة الأخيرة، وقد يتقيأ الأطفال أحيانًا، ولكن إذا حدث ذلك بعد كل رضعة.

أسباب القيء لدى الرضع

عادةً ما يكون سبب القيء:

الالتهابات البسيطة مثل "التهاب المعدة" أو نزلات البرد الشائعة.

الارتجاع المعدي المريئي.

دوار الحركة الناتج عن السفر في مركبة متحركة.

في بعض الأحيان، قد يكون القيء جزءًا من مرض أكثر خطورة، وقد يتقيأ الأطفال إذا كانوا مصابين بعدوى، مثل عدوى المسالك البولية أو التهاب السحايا أو انسداد الأمعاء أو التهاب الزائدة الدودية، وإذا تطور القيء إلى حمى وإسهال، فعادةً ما يكون سببه عدوى فيروسية، وإذا استمرت هذه الحالة لمدة 12 ساعة أو أكثر، فمن المحتمل أن يكون الجفاف.

علاج القيء لدى الرضع

يتقيأ معظم الأطفال بسهولة ويتعافون بسرعة، بعد القيء، قد يشعر الطفل بالجوع والعطش، أعطه الكثير من السوائل حتى لا يصاب بالجفاف، وإذا استمر الطفل في التقيؤ ويبدو مريضًا، فيجب ألا تستخدم الأدوية لمحاولة إيقاف التقيؤ.

يمكن منع أو تقليل التقيؤ المريئي

يمكن أن تساعد الأوضاع المختلفة للرضاعة أو في السرير في تقليل فرصة تقيؤ الطفل، ويمكن تجربة:

إطعام الطفل في وضع مستقيم.

إسناد الطفل بعد الرضاعة.

وضع الطفل على الجانب الأيسر.

تجنب اهتزاز الطفل بعد الرضاعة.

للمساعدة في علاج الارتجاع الخفيف، يمكنك تكثيف طعام الطفل باستخدام دقيق الذرة أو مكثف طعام الأطفال، وإذا كان الطفل يشعر بعدم الراحة بعد التقيؤ أو لا يهدأ، فيمكن محاولة إعطائه الحليب أو الماء، ويؤدي هذا إلى غسل أي حمض مرة أخرى إلى المعدة، ويعاني بعض الأطفال من حرقة المعدة، وهي إحساس حارق في الصدر، وقد يشعرون بعدم الاستقرار بعد الرضاعة أو عند الاستلقاء، ويمكن للطبيب أن يقترح مضادًا للحموضة لتخفيف حرقة المعدة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب اصطحاب الطفل إلى الطبيب إذا ظهر أي من هذه الأعراض:

ضعف اكتساب الوزن بسبب فقدان الرضعات أثناء القيء.

نوبات السعال أو الاختناق.

دم أو لون اخضر أو اصفر في القيء.

حرقة المعدة.

يزداد القيء أو يصبح قويًا بعد كل رضعة.

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