منها القيء وفقدان الوزن، أعراض وأسباب الإصابة بالتهاب المعدة الشديد

التهاب المعدة هو التهاب في بطانة المعدة يمكن أن يسبب آلام البطن والانتفاخ، وتشمل الأسباب المحتملة البكتيريا وبعض الحالات المناعية الذاتية.

ويمكن أن يحدث التهاب المعدة الحاد فجأة، مما يسبب أعراضًا ملحوظة قد تختفي بسرعة دون علاج.

ومع ذلك، فإن التهاب المعدة المزمن غالبًا ما يكون بدون أعراض، حيث يعد مشكلة شائعة، وفقًا لموقع "medical news today" الطبي، ويزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل قرحة المعدة وسرطان المعدة.

أعراض التهاب المعدة

قد لا يعاني شخص مصاب بالتهاب المعدة من أعراض ملحوظة، بينما قد يعاني شخص آخر من أعراض شديدة.

وعادةً، يبلغ الأشخاص عن ألم حاد أو طعني أو حارق في الجزء العلوي الأوسط أو الجزء العلوي الأيسر من البطن، والذي غالبًا ما ينتشر إلى الظهر.

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى الانتفاخ والشعور بالامتلاء أو الثقل والتجشؤ والغثيان، وعندما يسبب التهاب المعدة القيء، قد يكون القيء شفافًا أو أصفر أو أخضر.

وتتضمن بعض أعراض التهاب المعدة الشديد ما يلي:

القيء الذي يحتوي على دم

ألم شديد في المعدة

دم أحمر أو أسود في البراز أو القيء

حركات الأمعاء ذات الرائحة الكريهة

فقدان الوزن

يحتاج الشخص إلى عناية طبية عاجلة إذا عانى مما سبق مع أي مما يلي حيث قد يشير إلى مضاعفات مثل نزيف قرحة المعدة أو ثقبها:

نبضات قلب سريعة

تعرق مفرط

ألم في البطن مع حمى

براز أسود أو دموي

دوار وإغماء

أنواع التهاب المعدة

يمكن أن يكون التهاب المعدة مزمنًا ويتطور ببطء ويستمر لفترة طويلة، أو حادًا ويتطور ويختفي بسرعة.

ويمكن أن تكون الحالة أيضًا تآكلية أو غير تآكلية، التهاب المعدة التآكلي شديد ويسبب تآكل بطانة المعدة، وقد يحدث فجأة أو يتطور بمرور الوقت، ومن ناحية أخرى، يسبب التهاب المعدة غير التآكلي تغييرات في بطانة المعدة بدلًا من الانهيار التدريجي.

هناك أيضًا أنواع فرعية، على سبيل المثال، التهاب المعدة الناتج عن الإجهاد الحاد تآكلي، ويتطور استجابة للتغيرات الناجمة عن مرض خطير.

أسباب الإصابة بالتهاب المعدة

قد تشمل بعض الأسباب المحتملة لالتهاب المعدة ما يلي.

بكتيريا الملوية البوابية

يحدث التهاب المعدة غالبًا بسبب بكتيريا الملوية البوابية، وحوالي 35٪ من الأشخاص في لديهم هذه البكتيريا في أجسامهم.

المواد المهيجة

التهاب المعدة التفاعلي، الذي يحدث بسبب المهيجات، شائع نسبيًا أيضًا.

يمكن أن تسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين وبعض أدوية تسكين الآلام الشائعة الأخرى تهيج المعدة والتهاب المعدة، وتمثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية السبب الأكثر شيوعًا لقرحة المعدة.

حالات المناعة الذاتية

يمكن أن تؤدي حالات المناعة الذاتية إلى التهاب المعدة، في الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة الضموري المناعي الذاتي، يهاجم الجهاز المناعي بطانة المعدة.

تلف المعدة

يمكن أن تؤدي الصدمة الجسدية أو تلف بطانة المعدة أيضًا إلى التهاب المعدة، على سبيل المثال، قد يصاب الشخص الذي خضع لعملية جراحية لإزالة جزء من معدته بالتهاب المعدة بعد استئصال المعدة، مما يتسبب في تدهور البطانة.

أسباب أخرى

لا تسبب العوامل الغذائية عادةً التهاب المعدة، ولكن يمكن أن تساهم حساسية الطعام في حدوثه.

تشمل بعض أنواع التهاب المعدة التي تنبع من مشاكل أخرى ما يلي:

التهاب المعدة المعدي غير الناجم عن بكتيريا الملوية البوابية: يمكن أن تسبب الفيروسات والفطريات التهاب المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مناعية أو أمراض أخرى طويلة الأمد.

التهاب المعدة الإشعاعي: عندما يتعرض البطن للإشعاع، يمكن أن يهيج بطانة المعدة.

التهاب المعدة اليوزيني: يمكن أن ينتج هذا عن رد فعل تحسسي.

مرض مينترير: نادر. ينطوي على تطور طيات سميكة وأكياس على جدار المعدة.

عوامل الخطر لالتهاب المعدة

بعض الأشخاص، بما في ذلك كبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في وظائف المناعة، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المعدة.

وتتضمن بعض عوامل الخطر للإصابة بالتهاب المعدة ما يلي:

التدخين

ارتفاع مستويات التوتر

الكحول أو المخدرات

ابتلاع المواد المسببة للتآكل أو الأجسام الغريبة

تاريخ من القيء المزمن

نقص فيتامين ب 12

الاستخدام الروتيني لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية

الاستخدام المنتظم للستيرويدات الموصوفة أو العلاج الكيميائي أو مكملات البوتاسيوم أو مكملات الحديد

التعرض للإشعاع، إما كخيار علاجي أو عن طريق التلوث

ارتجاع الصفراء بعد جراحة المعدة

حالة من أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو أو مرض السكري من النوع الأول

فيروس نقص المناعة البشرية

مرض كرون

وتتضمن العدوى الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة مرض السل والزهري.

مضاعفات التهاب المعدة

يمكن أن يزيد التهاب المعدة المزمن من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، بما في ذلك قرحة المعدة أو قرحة الجهاز الهضمي ونزيف المعدة.

ويمكن أن تقلل أنواع معينة من التهاب المعدة، بما في ذلك التهاب المعدة الضموري المناعي الذاتي والتهاب المعدة الناتج عن البكتيريا الحلزونية البوابية، من قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الدم، كما يمكن أن يؤثر التهاب المعدة الضموري المناعي الذاتي على امتصاص فيتامين ب12، مما يؤدي إلى فقر الدم.

بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد التهاب المعدة الناتج عن البكتيريا الحلزونية البوابية قليلًا من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

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