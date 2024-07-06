السبت 06 يوليو 2024
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صحة ومرأة

فوائد الشمام، يرطب الجسم فى الصيف ويحمى من الأمراض

الشمام، فيتو
الشمام، فيتو

فوائد الشمام، الشمام من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون فهو غني بالسوائل والألياف ما يساعد فى ترطيب الجسم فى الطقس الحار.

وفوائد الشمام عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

 

أهمية تناول الشمام 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن الشمام، هو فاكهة صيفية منعشة تنتمي إلى عائلة القرعيات، ويتميز بلونه البرتقالي الزاهي وطعمه الحلو المميز، وله فوائد صحية عديدة تجعل منه إضافة قيمة لأي نظام غذائي.

 

فوائد الشمام، فيتو

فوائد الشمام للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد الشمام التى تدفعنا لتناوله:

  • الشمام غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات.
  • يحتوي على فيتامين أ، الذي يحافظ على صحة العيون والجلد ويعزز من عملية النمو والتطور الخلوي.
  • يمد الجسم بفيتامين ك الضروري لتخثر الدم وصحة العظام.
  • الشمام يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.
  • الألياف تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز الشعور بالشبع، مما يساهم في إدارة الوزن بشكل فعال.
  • الألياف الغذائية أيضًا تلعب دورًا مهمًا في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • الشمام يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله خيارًا ممتازًا للترطيب خلال فصل الصيف.

الحفاظ على توازن السوائل في الجسم

  • تناول الشمام بانتظام يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على وظائف الأعضاء الحيوية وتجنب الجفاف.
  • يساهم الماء الموجود في الشمام في تحسين مرونة الجلد والحفاظ على نضارته.
  • يحتوي الشمام على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة مثل الكاروتينويدات والفلافونويدات، هذه المركبات تملك خصائص مضادة للأكسدة وتساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي قد يسبب تلف الخلايا ويؤدي إلى تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان.

تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض 

  • تناول الشمام بانتظام يمكن أن يساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض بفضل هذه المركبات.
  • الشمام يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة منعشة أو إضافته إلى السلطات والعصائر لتعزيز القيمة الغذائية للوجبات دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية.
  • الشمام يعزز من صحة الجهاز العصبي بفضل احتوائه على البوتاسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم وظائف الأعصاب والعضلات.
  • البوتاسيوم الموجود فى الشمام يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
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الشمام فوائد الشمام أهمية الشمام الدكتورة منى أيمن صحة الصحة الطقس الحار الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية عائلة القرعيات

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