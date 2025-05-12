أخبار الرياضة اليوم: منتخب الشباب يفوز على غانا ويتأهل للمونديال.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا.. وخوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
منتخب مصر يفوز على غانا بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ومونديال الشباب
فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة على منتخب غانا 5-4 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقتين الأصالي والإضافي بالتعادل 2-2، في اللقاء الذي جمعهما على استاد السويس الجديد، في ربع نهائي أمم أفريقيا، المقامة حاليا في مصر، وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري، والمؤهلة لكأس العالم للشباب في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.
على رأسهم ربيعة وهاني، غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق علي قائمة المارد الأحمر استعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.
مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين
قالت مصادر داخل النادي الأهلي إن الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس السابق بات قريبا من قيادة الأهلي لمدة موسمين مع وجود خيار تجديد موسم ثالث إضافي بموافقة الطرفين، ويصل القاهرة خلال ثلاثة أيام برفقة خمسة معاونين ينضمون إلى جهازه الفني في النادي الأهلي.
قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز
استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق على قائمة المارد الأحمر، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.
موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب في نصف نهائي أمم افريقيا للشباب
حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة فوزا ثمينا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر.
الهلال يضرب التعاون برباعية نظيفة في الدوري السعودي
فاز فريق الهلال على نظيره العروبة بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.
منتخب المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 سنة علي حساب سيراليون
تأهل منتخب المغرب للدور نصف النهائي من بطولة كأس إفريقيا تحت 20 سنة، بعد الفوز علي منتخب سيراليون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس أفريقيا تحت 20 سنة.
رسميا، أبو ريدة يدعو رؤساء الأندية والرابطة لمناقشة التخطيط للموسم الجديد
وجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري الدعوة إلى رؤساء أندية القسم الأول ورئيس رابطة أندية القسم الأول للاجتماع بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مايو الجاري، وذلك لمناقشة التخطيط للموسم الكروي المقبل ٢٥-٢٠٢٦ وتحديد شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل، بما يضمن مصلحة المسابقات والأندية المشاركة فيها.
أزمة تضرب الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في الدوري، تعرف علي التفاصيل
تلقي الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق صدمة قوية عقب تعرض محمد هاني ظهير أيمن الفريق للإصابة خلال المران الختامي الذي اقيم اليوم استعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.
كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويصل لنهائي كأس السوبر الأفريقي
حسم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي تأهله لنهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي للموسم الحالي 2024/2025.
ووصل الأهلي لنهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (31-27) في الدور قبل النهائي.
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