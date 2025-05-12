منتخب مصر يفوز على غانا بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ومونديال الشباب

فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة على منتخب غانا 5-4 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقتين الأصالي والإضافي بالتعادل 2-2، في اللقاء الذي جمعهما على استاد السويس الجديد، في ربع نهائي أمم أفريقيا، المقامة حاليا في مصر، وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري، والمؤهلة لكأس العالم للشباب في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

بهذه النتيجة تأهل منتخب مصر لمواجهة المغرب في الدور نصف النهائي ببطولة أمم افريقيا، كما حجز رسميا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم للشباب التي تقام في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل

كان الوقت الأصلي إنتهى بالتعادل ب2-2، لتتجه المباراة الوقت الإضافي على شوطين الذي إنتهى بنفس النتيجة ليتم الاحتكام لركات الترجيح ويسحمها الفراعنة لصالحم 5-4

سجل هدفي مصر اللاعب مؤمن شريف في الدقيقتين 19 و27، فيما سجل عبد العزيز عيسى هدف غانا في 45+2، قبل أن يسجل سليمان هدف التعادل الثاني لغانا في الدقيقة 90+10.

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذا كبيرين على الكرة لصالح منتخب غانا، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى المنتخب المصري، فيما اعتمد منتخب مصر على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن هدفين مباغتين سجلهما اللاعب مؤمن شريف

انتفض المنتخب الغاني في الوقت بدل الضائع ونجح في تضييق الفارق وتسجيل هدفه الأول بتسديدة للاعب عبد العزيز عيسى خدعت الحارس عبد المنعم تامر وسكنت الشباك

شهد الشوط الثاني طوفان من الهجوم من قبل المنتخب الغاني، بحثا عن هدف التعادل الثاني، ولكن الإستبسال الدفاعي من قبل لاعبي مصر وتألق الحارس عبد المنعم تامر، حرم البلاك ستارز من إدراك هدف التعادل

وشهدت الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الثاني طرد حكم المباراة مدافع غانا أرون سيسيل بعد أن عرقل عمر خالد بيبو المنفرد بالمرمى، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء، ويكمل منتخب غانا الشوط الإضافي الثاني ب10 لاعبين

تشكيل منتخب مصر أمام غانا

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام غانا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب مصر للشباب، فيتو

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال بعد غياب 12 عامًا

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل، بعد غياب دام 12 عامًا منذ آخر مشاركة في مونديال 2013.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم للشباب، ما يمنح منتخب مصر فرصة ذهبية للعودة إلى للظهور في كأس العالم.

وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم 8 مرات من قبل، كانت الأولى في 1981، والأخيرة في 2013.

ويبقى أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأرجنتين 2001 بقيادة شوقي غريب.

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