رسميا، أبو ريدة يدعو رؤساء الأندية والرابطة لمناقشة التخطيط للموسم الجديد

وجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري الدعوة إلى رؤساء أندية القسم الأول ورئيس رابطة أندية القسم الأول للاجتماع بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مايو الجاري، وذلك لمناقشة التخطيط للموسم الكروي المقبل ٢٥-٢٠٢٦ وتحديد شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل، بما يضمن مصلحة المسابقات والأندية المشاركة فيها.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، أن الجميع يتمنى إقامة دوري منتظم في الموسم المقبل، مشيرا إلى الجلسة ستشهد طرح جميع الأفكار المقترحة لكل الأندية، كما سيعرض مسئولو الجبلاية رؤيتهم لشكل المسابقة وستتم مناقشة كل المقترحات للوصول إلى الشكل الأفضل للدور الممتاز في الموسم المقبل.

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري

واشتد الصراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري الممتاز قبل 3 جولات من نهاية المسابقة بنظامها الجديد.

فيما، انفرد النادي الأهلي بصدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل، وتراجع بيراميدز للوصافة بعد الخسارة أمام البنك الأهلي 4-2 في ختام الجولة الخامسة.

درع الدوري المصري، فيتو

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

وجاءت مباريات الأهلي المتبقية في الدوري الممتاز كالتالي:

ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد البنك الأهلي – يوم السبت 17 مايو الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد فاركو – يوم الثلاثاء 28 مايو لم يتم تحديد موعد المباراة.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري

وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري كالتالي:

ضد الزمالك – يوم 13 مايو الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد بتروجيت – يوم السبت 17 مايو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الثلاثاء 28 مايو لم يتم تحديد موعد المباراة.

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